Депутат Николаевского горсовета Танасов награжден орденом «За мужество» – ранее он вернулся в ряды ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом «За мужество» ІІ степени депутата Николаевского городского совета, лейтенанта Сергея Танасова.

Об этом говорится в указе Президента Украины №498/2022.

Напомним, что Танасов служит в ВСУ с перерывами с 2002 года. Орден «За мужество» III степени он получил в 2014 году, когда вместе с другими «киборгами» оборонял Донецкий аэропорт.

С 2015 года Танасов перешел на государственную службу и в политику, в 2016-2019 годах руководил Березанской РГА. В нынешнем созыве Николаевского городского совета он представляет партию Европейская солидарность. С началом полномасштабного вторжения рф Танасов вернулся в ряды ВСУ.