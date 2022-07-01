Зеленский пообещал наказать российских оккупантов за теракты в Виннице и Николаеве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, правительство выясняет детали по каждому ракетному обстрелу территории страны и виновные будут наказаны.

Об этом Глава государства написал в своем Facebook.

Зеленский подчеркнул, что россия ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению.

«В Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. 197 пострадавших обратились за помощью. 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести. Николаев – 4 попадания в учебный корпус педагогического университета. Травмированы 2 человека. Еще 4 попадания в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Наша общая большая боль», - написал он.

Президент заверил, что будет сделано все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы и тех, кто их выполняет.

Напомним, что полиция идентифицировала тела 19 из 23 погибших в результате вражеских ударов по Виннице