В Эстонии решили запретить россиянам и белорусам владеть оружием

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения россии в Украину Эстония приняла решение о необходимости запрета на владение оружием для граждан рф и беларуси.

Об этом сообщает ERR.

Как говорится в части нового коалиционного соглашения, в Эстонии гражданам страны-оккупанта россии и ее союзницы беларуси запретят иметь оружие. Уже выданные лицензии будут аннулированы.

«Разрешения на оружие для граждан рф и беларуси будут признаны недействительными и их дальнейшая выдача будет прекращена», – говорится в коалиционном соглашении.

Поскольку аннулирование лицензий требует изменений в законах, на реализацию уйдет несколько месяцев.