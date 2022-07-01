«Если поменять городами Херсон с Николаевом, непонятно, как было бы»: Ким предложил после войны разобраться, почему оккупанты легко захватили Херсон

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал не обсуждать сейчас вопрос, почему быстро захватили Херсон, а сделать это после деоккупации города.

Об этом он сказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Ким отметил, что враг продвинулся не только в Херсоне. Это была и Черниговщина, и Сумская, и Харьковская, и Киев.

– Если поменять городами Херсон с Николаевом, непонятно, как бы было. Возможно, Николаевщина бы провалилась, а Херсон бы выстоял. Это и шоковая реакция, на которую рассчитывали россияне. Я не готов ответить, была ли это наша ошибка или нет, - сказал глава ОВА.

Он также отметил, что не задавал вопросов руководству, почему быстро захватили Херсон, потому что это бы ни к чему не привело.

– Эти вопросы, которые бы не привели ни к чему, это прошлое. Надо разбираться уже после. Я занимаюсь тем, что могу. Поэтому эти все посторонние вещи, я их отбросил. Когда мы придем в Херсон, мы будем разбираться, где здесь минные поля, были или не были. Тогда это будет мне нужно или кому-то другому. Но сейчас я этим не занимаюсь, - добавил глава ОВА.

Напомним, в оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение референдума по созданию так называемой «ХНР» и присоединению к рф.