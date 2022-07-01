Зеленский заявил, что Украина отстроится, а россия и в дальнейшем останется искалеченной

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16.07.2022 13:49

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно отстроится после войны, а граждане сохранят свою человечность.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В тоже время, россия останется искалеченной по своей же вине.

«Мы обязательно восстановим все, что разрушили оккупанты. Каждый из более двух тысяч образовательных учреждений - все детские сады, все школы, институты, университеты. А главное - мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по собственной же вине», - пишет Зеленский.

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