Зеленский заявил, что Украина отстроится, а россия и в дальнейшем останется искалеченной

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно отстроится после войны, а граждане сохранят свою человечность.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В тоже время, россия останется искалеченной по своей же вине.
«Мы обязательно восстановим все, что разрушили оккупанты. Каждый из более двух тысяч образовательных учреждений - все детские сады, все школы, институты, университеты. А главное - мы сохраним нашу человечность и нашу цивилизованность. А вот российское общество с таким количеством убийц и палачей останется искалеченным на поколения, причем по собственной же вине», - пишет Зеленский.