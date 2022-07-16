В Минреинтеграции заявили, что переселенцев не будут выселять на улицу из школ - властям поручили создать резервные приюты

Переселенцев, которых местные власти разместили в учебных заведениях, можно будет выселить только при предоставлении им альтернативного жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

Отмечается, что в преддверии нового учебного года в Минреинтеграцию начали поступать жалобы от ВПЛ о том, что некоторые учебные заведения хотят их выселять. По словам Ирины Верещук, за период с 7 по 13 июля на горячие линии Минреинтеграции поступило 312 таких сигналов.

В частности, были случаи, когда с переселенцев пытались взымать арендную плату за временное убежище.

На межведомственном совещании по этому вопросу было решено, что местные власти в регионах должны создать дополнительные резервные места для размещения переселенцев, а временные приюты для них будут реконструированы или отремонтированы до холодов.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, людей, которые должны были временно переселиться в учебные заведения, до начала учебного года нужно обеспечены альтернативным жильем, пригодным для проживания, утепленным и отремонтированным. Без этого условия выселять их недопустимо.