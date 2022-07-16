Американский философ Фукуяма: «Россия похожа на нацистскую Германию»

В современной России – националистический режим, вращающийся вокруг президента Владимира Путина.

Об этом профессор Стэнфордского университета, американский философ Фрэнсис Фукуяма заявил «Немецкой волне» в интервью , опубликованном 16 июля.

«Россия сегодня больше, чем что-либо другое, похожа мне на нацистскую Германию. Ее единственная идеология – это крайний национализм, хотя и в менее развитой форме, чем он был у нацистов. Кроме того, этот режим очень слабо институционализирован и действительно вращается вокруг одного человека – Владимира Путина, который контролирует все основные рычаги власти» , – сказал Фукуяма.

Он сравнил Россию и Китай и пришел к выводу, что эти страны очень разные .

«В Китае есть огромная коммунистическая партия, насчитывающая 90 млн членов. В ней действует крепкая внутренняя дисциплина. Там много правил, которые касаются того, кто получает повышение и как управляют всей государственной системой. В случае с россией у вас такой институционализации государственного режима нет. Все действительно крутится вокруг президента и его конкретных решений. И потому, когда он уйдет, непонятно, что произойдет», – считает Фукуяма.

Он предполагает, что «возникнет большая борьба за власть между всеми силовыми министерствами и теми внутренними силами, которые являются основой его власти».