Херсонского коллаборанта Сальдо могла отравить ФСБ, тот после глотка коньяка из Москвы впал в кому – Хлань

Назначенный российскими оккупационными властями «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо отравился.

Об этом сообщил 16 июля в Facebook депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

«Сальдо могли отравить «свои», а точнее, ФСБ. Есть информация, что в тот день, когда ему стало плохо, предатель пил презентованный из Москвы коньяк. Называют даже стоимость бутылки – 2,5 тысячи долларов Якобы Сальдо выпил – и сразу стало плохо» , – написал он.

Депутат разместил видео своего расширенного комментария Апостроф TV о ситуации на оккупированной территории региона, во время которого он сообщил, что Сальдо в коме после употребления 100 г коньяка.

Хлань также не исключает версии, что отравить Сальдо могли партизаны.