Ну, все, ты умер: Глава Николаевской ОВА Ким рассказал, как справился со страхом в первые дни войны

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, как справился со страхом в первые дни войны.

Об этом он рассказал в интервью «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос, было ли желание уехать в первые дни войны, Ким отметил, что он справился со страхом по методу спортсменов – представил, что умер.

— Есть такой метод, как не беспокоиться, у спортсменов, например. Предлагают представить, что ты уже умер. Что ты боишься, смерти? Ну, все, ты умер. Теперь дальше понимай, что ты умер, что дальше будешь делать до сих пор. То есть будущую смерть принять как данность от ракеты или от чего-то. И уже делать что-то к этому времени. Потому не было этого (страха - ПН). И не будет, наверное. Я уезжал неоднократно и на «ноль», и так далее. Нет уже с третьего дня… Эмоции, адреналин уже не выделяются, - сказал Ким.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что Николаевская область является одним из лидеров по уничтожению командных пунктов и генералов.