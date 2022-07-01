Президент США посетил Саудовскую Аравию: Среди вопросов был экспорт украинского зерна

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман окажут помощь Украине с экспортом зерна.

Об этом пишет SPA.

Так, Байден и Мухаммед ибн Салман договорились оказать помощь Украине с экспортом зерна.

«Лидеры стран подтвердили свою приверженность оказанию помощи украинскому народу и обеспечению беспрепятственного экспорта зерна для смягчения последствий глобального продовольственного кризиса, угрожающего ряду ближневосточных и африканских государств», - говорится в совместном заявлении.

Как пишет Медуза, 15 июля президент США Джо Байден провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Саудом, на встрече присутствовал и наследный принц Мухаммед бин Салман, который фактически управляет страной. США считают принца заказчиком убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи и человеком, преследующим инакомыслящих саудовцев. Визит Байдена в Саудовскую Аравию, ставшую главной целью его турне на Ближнем Востоке, вызвал споры в США.

В Джедду, экономическую столицу Саудовской Аравии, президент США Джо Байден прилетел из Израиля, совершив первый в истории прямой перелет по такому маршруту. В Джедде 15 июля проходило заседание Совета сотрудничества стран Персидского залива, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. В 2022 году в заседании приняли участие также Египет, Ирак и Иордания.

В Израиле Байден провел переговоры с премьером Яиром Лапидом, поучаствовал в четырехстороннем онлайн-саммите вместе с лидерами Индии, Израиля и ОАЭ и провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Целью визита президента в Саудовскую Аравию стало восстановление отношений между странами, которые ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашогджи в 2018 году, а также налаживание энергетического сотрудничества.

Визиту президента США предшествовала долгая история. В 2019 году, выступая на дебатах в качестве кандидата в президенты, Байден заявил, что, в отличие от президента Барака Обамы, возглавив США, он не будет продавать оружие Саудовской Аравии, а вместо этого сделает ее «изгоем», заставив «заплатить» ту цену, которую «заслужила» эта страна. Он также отметил, что нынешнее правительство Саудовской Аравии имеет «очень малую социальную ценность». Однако именно с этим правительством Байдену теперь пришлось решать вопросы энергетического сотрудничества. Такой союзник необходим США в условиях, когда Иран готовится создать ядерное вооружение, а Россия может использовать мировой нефтегазовый рынок для того, чтобы улучшить свое положение, в котором она оказалась из-за санкций после вторжения в Украину.

В ходе визита 15 июля Соединенные Штаты и Саудовская Аравия подписали 18 соглашений о партнерстве в сферах энергетики, связи, космоса, здравоохранения, «чистых» источников энергии, атомной энергетики и добычи урана, а также договорились о необходимости помешать Ирану получить ядерное оружие.

В начале июля, перед тем как отправиться с визитом в страны Ближнего Востока, Байден написал в The Washington Post колонку под заголовком «Почему я еду в Саудовскую Аравию». В ней он описал политическую ситуацию в странах Персидского залива, с которой столкнулась его администрация в начале президентского срока, и отметил успехи, которых его команда смогла достичь:

«В Ираке мы завершили боевую миссию США и сосредоточили свое военное присутствие на обучении иракцев, одновременно поддерживая глобальную коалицию против «Исламского государства», которую мы создали, когда я был вице-президентом, теперь поставившую цель воспрепятствовать возрождению ИГИЛ. Мы также ответили на угрозы в адрес американцев. Частота атак, спонсируемых Ираном, по сравнению с тем количеством, которое было два года назад, резко снизилась. В феврале этого года в Сирии мы уничтожили лидера ИГИЛ Хаджи Абдуллу, продемонстрировав способность Америки устранять террористические угрозы, где бы они ни пытались спрятаться».

Среди успехов Байден отметил и то, что Саудовская Аравия помогла восстановить единство между шестью странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также полностью поддержала перемирие с Йеменом, которого, по словам американского президента, удалось достичь дипломатическим путем с помощью короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

«В результате последние несколько месяцев в Йемене были самыми мирными за семь лет», — заключил Байден.

При этом президент упомянул, что в феврале 2021 года США обнародовали отчет американской разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, после чего ввели санкции в отношении сил быстрого реагирования Саудовской Аравии и людей, причастных к убийству. Источники The New York Times спустя несколько дней после введения санкций рассказали, что Байден счел нецелесообразным накладывать санкции на самого саудовского принца, который считался главным заказчиком убийства. Эта мера, по мнению президента США, могла ухудшить отношения между двумя странами, утверждали источники.

За месяц до публикации колонки Байден заявил журналистам, что не планирует личной встречи с принцем: он видит их коммуникацию только в рамках международных встреч с широким составом участников.

«Моя администрация ясно дала понять, что Соединенные Штаты не потерпят экстерриториальных угроз и преследований в отношении диссидентов и активистов со стороны любого правительства», — настаивал Байден в своей колонке, имея в виду Мухаммеда бин Салмана.

Президент США ответил критикам его решения поехать в Джедду:

«С самого начала моей целью было переориентировать, а не разорвать отношения со страной, которая была стратегическим партнером на протяжении 80 лет. Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию. Мои взгляды на права человека давно и ясно определены. Вопрос фундаментальных свобод всегда стоит в моей повестке, когда я путешествую за границей, — так же как он будет стоять и во время этой поездки в Израиль и на Западном берегу».

15 июля Байден встретился с королем и принцем Саудовской Аравии. С первым он обменялся рукопожатием, а со вторым поздоровался, стукнув кулаком по кулаку принца — такой жест президент объяснил коронавирусными ограничениями. Стучать кулаками вместо рукопожатий президент начал за несколько дней до встречи с саудитами, в Израиле, хотя до этого, будучи в США, активно жал руки другим политикам. В Израиле Байден тоже несколько раз приветствовал собеседников рукопожатиями. Журналисты CNN предполагали, что служба протокола специально изменила приветствие президента, чтобы избежать внимания к рукопожатию с наследным принцем Мухаммедом.

Вскоре после приветствия Байден, как он позже рассказал журналистам, «прямо и безапелляционно» высказал принцу, что возлагает на него ответственность за убийство журналиста Хашогджи. Мухаммед, по словам президента, ответил ему, что не несет ответственности за убийство журналиста, Байден же снова повторил, что считает принца виновным.

Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии, присутствовавший на встрече, позже сказал журналистам, что не слышал обвинений в адрес наследного принца, но подтвердил, что Байден действительно говорил о важности прав человека и деле Джамаля Хашогджи.

Американская правозащитная группа «Демократия для арабского мира сейчас» (DAWN) заявила 15 июля, что адвокат журналиста Хашогджи Асим Гафур, гражданин США и член совета директоров организации, был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах по политически мотивированному делу. Правозащитники призвали Джо Байдена обратить внимание на задержание Гафура, прежде чем соглашаться на встречу с представителями ОАЭ в Джедде.

Визит Байдена проходил на фоне зарождения военного сотрудничества между Россией и Ираном, который находится в международной изоляции. Ранее Белый дом со ссылкой на разведданные сообщал, что Иран собирается поставить России беспилотники, которые могут использоваться в боевых действиях в Украине, и хочет обучить российских солдат управлять ими. Тегеран отрицал поставку беспилотников.

Сегодня CNN со ссылкой на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сообщил, что российская делегация в июне и начале июля посетила аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые способны нести высокоточные ракеты.