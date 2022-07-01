Греческий телеканал сообщает об авиакатастофе украинского самолета АН-12

В Греции разбился украинский грузовой самолет «Антонов», по предварительной информации, выполнявший рейс из Сербии в Иорданию, с экипажем из 8 человек, пассажиров на борту не было.

Об этом сообщает греческий телеканал ERT .

« У подножия горы Пангео разбился украинский самолет «Антонов-12» с экипажем из 8 человек. По словам очевидцев, самолет врезался в кукурузное поле во время взрывов, чудом никто не пострадал. Неподтвержденная информация говорит о грузе боеприпасов на самолете. Согласно сообщению, по крайней мере в полностью сгоревшем фюзеляже нет никаких признаков жизни. Сотрудники EMAK и пиротехники со специальным оборудованием провели вскрытие, поскольку 12-тонный груз фатального коммерческого рейса считается опасным, а испарения токсичными», - говорится в сообщении телеканала .

По словам свидетелей, «с 22:15 воздушное судно летело медленно. В течение 20 минут все видели пламя в двигателе. Когда он прошел гору Пангео, была видна вспышка ударного взрыва. В течение часа жители слышали взрывы.

По информации телеканала, пилот сообщил об отказе двигателя и получил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но его след на экранах радаров был потерян в десяти морских милях к западу от Кавалы.

«Информация от Службы гражданской авиации подтверждает, что, пожалуй, один из четырех двигателей загорелся, и поэтому был сделан поворот на 180 градусов , возвращаясь в действовавший немедленно аэропорт Кавалы, ожидая аварийной посадки, поскольку оставалось 3 или 4 минуты до момента, что пилот подал сигнал бедствия», - говорится в сообщениях телеканала .

Как уточняет телеканал, самолет был обнаружен у села Палеохори в муниципалитете Пангео. В настоящее время спасатели тушат пожар.