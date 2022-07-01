ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Россияне нанесли авиаудар по освобожденному селу на Херсонщине

24 февраля в 5 утра российская федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 16 июля по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 17 июля.

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01:10 Украинские защитники уничтожили вражеский склад боеприпасов и военную минибазу противника на востоке, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

00:05 В своем вечернем обращении, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в Криворожском районе. В то же время отметив, что в Херсонской области россияне нанесли авиаудар по освободившемуся селу.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, россияне нанесли авиационный удар в районе Потемкиного. Это освобожденная часть Херсонской области.

Там же, украинские защитники обнаружили российскую бронированную машину. Она исправна и теперь служит на пользу Вооруженным силам Украины. В Криворожском районе россияне атаковали район Великой Костромки. Возле Марьянского из-за обстрела произошло возгорание на нескольких десятках гектаров полей. В результате чего урожай уничтожен огнем.

В частности, обстрелам из вражеской ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня на Криворожском направлении подверглись пограничные территории: районы населенных пунктов Нововоронцовка, Осокоровка, Трудолюбовка.

Вилкул отметил, что спасателям удалось локализовать и погасить пожар, чтобы огонь не охватил большей площади. Жертв обстрела нет. В районе Владимировки и Александровки Николаевской области около 20:45 зафиксировали четыре «прихода» из «Смерчей» с интервалом 5-7 минут. На данный момент наличие пострадавших и разрушений уточняется.

Глава ОВА заявил, что неподалеку от Кривого Рога, в районе Зеленодольска, украинские защитники сбили очередной российский беспилотник «Орлан».