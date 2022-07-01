В Белой Церкви студентка призывала сложить оружие и «принять врага с добром» – ее выгнали из университета

В Белой Церкви Киевской области студентка заявила, что Украине надо сдаться россии и «принять врага с добром».

Об этом она написала у себя в Instagram.

В одной из историй девушка сообщила, что не ест мясо и не поддерживает Вооруженные Силы Украины. По ее мнению, нужно сдаться и принять оккупантов с добром.

«Я не доначу на ВСУ специально и не ем мясо, потому что я не поддерживаю убийства, я не поддерживаю ВОЙНУ. Я вижу самым разумным решением в этой войне – сложить нам оружие и принять врага с добром. Это звучит удивительно, но это самое разумное, что может сделать образованный человек», - пишет девушка.

В следующей истории она комментирует мнения других людей, которые с ней не согласны. Она жалеет их за их «ненависть», заявляет, что ВСУ также бомбят города, а украинцев «программируют на ненависть».

В итоге, на сайте университета сообщили, что студентку исключили. Помимо этого, о ней сообщили в Службу безопасности Украины и в Нацполицию.

«К сожалению, среди студентов Белоцерковского НАУ было обнаружено лицо, являющееся сторонницей враждебных намерений. Срочно было созвано заседание руководства университета. Принято решение о немедленном отчислении студентки 4 курса факультета ветеринарной медицины. Также адресованы соответствующие обращения в Службу безопасности Украины и Национальную полицию Украины», - сообщили на сайте.

Стоит отметить, что по нику в инстаграме найти эту девушку уже не удается.

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