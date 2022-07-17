Депутат Бундестага требует от Шольца подробно рассказать о помощи Украине

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман Депутат Бундестана от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием созвать «Национальную конференцию по вопросам Украины», во время которой подробно рассказать об уже оказанной и запланированной помощи Украине.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и Бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

«Цель (встречи,- ред.) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине,- ред.) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным способом», - говорится в письме.

Штрак-Циммерман считает, что война в Украине находится в решающей фазе.

«В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, россия продолжает готовиться к большим наступлениям», - предупреждает депутат.

По словам Штрак-Циммерман, от поддержки стран, в частности Германии, зависит насколько долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне.Поэтому правительство Германии «должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну».

«Германия должна взять на себя роль лидера, которой требуют ее западные партнеры в Европе, и, несомненно, решительно и смело двигаться вперед», – подытожила Штрак-Циммерман.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц обнародовала список претензий к главе Офиса Президента Андрею Ермаку. А также обратилась с письмом президенту США Джо Байдену о необходимости проверить, есть ли у Ермака так называемые «российские связи».

На что в Офисе Президента Украины сообщили, что не получали никаких писем или обращений со стороны члена Спартц.

После этого среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США начали нарастать опасения, что позиция Спартц по отношению к украинской власти может навредить американо-украинским отношениям.