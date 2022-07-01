Раненых в результате удара по Виннице вертолетами доставляют в ожоговый центр Львова

Двух раненых в результате ракетных ударов в Виннице вертолетами доставили в ожоговый центр во Львов.

Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

«Двух раненых вертолетами сегодня уже доставили из Винницы во Львов - в ожоговый центр. Еще один пациент - в пути» - рассказал он.

По словам Борзова, еще двух тяжелораненых готовят к транспортировке.

«Такое решение было принято вчера во время выездного консилиума специалистов из Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, Института нейрохирургии имени Ромоданова и Института отоларингологии имени профессора Коломийченко», - пояснил председатель ОВА.

Напомним, пострадавшим и семьям погибших в результате удара по Виннице выплатят материальную помощь.