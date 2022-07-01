Пункт пропуска «Корчова-Краковец» закрыли для пассажирского транспорта на 10 дней

Пограничный пункт пропуска «Корчова-Краковец» на границе Украины и Польши не будет работать на пропуск пассажирского транспорта в течение 10 дней.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

Так, с 18 июля в пункте пропуска «Корчова-Краковец» на 10 суток прекращается пропуск пассажирского транспорта в направлении выезда из Украины.

«Это связано с проведением работ по модернизации», - говорится в сообщении.

На сайте Львовской ОВА уточняется, что в течение десяти дней будут строить защитный павильон.

Ограничения не касаются грузовиков.