Николаевцы, оформив статус ВПЛ, все равно должны оплачивать коммунальные услуги

Некоторые абоненты «Николаевоблтеплоэнерго» считают, что выехав из города и получив справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, можно не платить за коммунальные услуги. Однако оплачивать счета все-же нужно.

Об этом «Николаевоблтеплоэнерго» сообщили в своем Facebook.

В пресс-службе напомнили, что в 5 марта Кабинетом министров было принято Постановление № 206 о «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения», в котором сказано о том, что запрещается в условиях военного положения, до прекращения или отмены военного положения в Украине. Среди них:

– начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

– прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

В связи с этим, в «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что на период военного положения начислять неустойки, инфляционные начисления, процентные годовые не будет.

«Военное положение не освобождает граждан Украины от оплаты коммунальных услуг, но в случае неуплаты или оплаты не в полном объеме отключать их не будут», - добавили в пресс-службе.

Кроме того, согласно действующему законодательству, временное отсутствие жильцов не освобождает от обязанности оплачивать услуги по снабжению тепловой энергией. Ведь поставщик услуги несет расходы по обеспечению нормативной температуры воздуха в помещениях квартиры независимо от факта проживания в отапливаемом помещении потребителей.

«Следовательно, справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица не снимает обязанности по выполнению обязательства по оплате услуг по снабжению тепловой энергией. Однако, с целью недопущения необоснованных начислений объема потребленных услуг, в частности, по абонентской плате и услугам по снабжению тепловой энергии, возможность прекращения начисления указанных услуг возникает у абонентов разрушенных или поврежденных объектов, имеющих об этом акт, составленный соответствующим органом власти», - добавили в «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, что премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до весны 2023 года в Украине не изменят тарифы на коммунальные услуги.