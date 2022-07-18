«Боремся за счастливое будущее наших маленьких украинцев»: Замазеева рассказала о помощи на Николаевщине для детей-переселенцев

Дети из эвакуационного центра, по программе «Прихисток своїм», которой работает под патронатом председателя Николаевского областного совета Анны Замазеевой, ежедневно занимаются умственной и физической активностью и получают психологическую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского облсовета.

Многие из них приехали с оккупированных территорий Херсона, Мариуполя и т.д. и получили временное убежище вместе со своими семьями Николаевской области. Каждый день с детьми занимаются квалифицированные психологи. Прорабатывают травматические моменты, появившиеся у детей после ежедневных обстрелов и оккупации.

«Каждый день мы боремся за счастливое будущее наших маленьких украинцев. Наша главная задача – «стереть» из их памяти все ужасы, которые им пришлось пережить. Для этого нужна кропотливая и последовательная работа многих специалистов. Пытаемся делать это преимущественно в игровой форме. Делаем все от нас зависящее, ведь счастливые дети – счастливое будущее», – отметила Анна Замазеева.

Детки развивают мышление, творчество, внимание на разных кружках. Работают над физическим развитием во время подвижных, малоподвижных игр и спортивных состязаний.

В игровой форме психологи работают над устранением полученных травм как в группах, так и формируя особый подход к каждому ребенку в отдельности.

С начала войны более 6000 человек уже получили помощь по программе «Прихисток своїм». Она заключается в помощи каждому пострадавшему от действий оккупантов.

Людям гарантируется временное убежище, трехразовое питание, вещи первой необходимости, медицинская помощь, работа для взрослых и дистанционное обучение для детей.

Для получения помощи необходимо связаться по номеру 0 800 300 520.