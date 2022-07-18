В столице россии 20 июля будут звучать сирены: «Тренировка на случай чрезвычайных ситуаций»

В москве в среду 20 июля проведут проверку системы оповещения, заработают сирены и громкоговорители.

Об этом сообщает городское хозяйство москвы в Telegram.

В мэрии москвы назвали это ежегодной плановой проверкой готовности систем оповещения и напомнили, что в последний раз проверка проводилась в столице и в других регионах российской федерации в октябре 2021 года.

«20 июля, с 10:40 до 12:00, последовательно в разных районах столицы рф прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!», - сказано в сообщении.

Системы звукоусиления будут находиться в работе не более одной минуты, уточнили в мэрии

Также информация поступит и в эфир теле- и радиоканалов.

«На экранах появится заставка с сообщением Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Его озвучит диктор», - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера.