«Постоянные и упорные тренировки – это всегда о морской пехоте»: В 36-й бригаде показали, как учились форсировать реку

Николаевские морские пехотинцы показали видео с учений по форсированию водного препятствия и захвату плацдарма.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

«Постоянные и упорные тренировки – это всегда о морской пехоте! Марш с полной выкладкой, форсирование водного препятствия, восторг плацдарма - это все, что морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского очень любят и хорошо делают! – рассказали в бригаде.

Напомним, как морпех-артиллерист «Маркус» рассказал, как оказался в Николаеве, и как уничтожает врага на Херсонском направлении.