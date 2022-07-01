«Постоянные и упорные тренировки – это всегда о морской пехоте»: В 36-й бригаде показали, как учились форсировать реку

Николаевские морские пехотинцы показали видео с учений по форсированию водного препятствия и захвату плацдарма.
Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.
«Постоянные и упорные тренировки – это всегда о морской пехоте! Марш с полной выкладкой, форсирование водного препятствия, восторг плацдарма - это все, что морпехи 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского очень любят и хорошо делают! – рассказали в бригаде.
Напомним, как морпех-артиллерист «Маркус» рассказал, как оказался в Николаеве, и как уничтожает врага на Херсонском направлении.