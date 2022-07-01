Украинские издательства призвали Зеленского подписать закон о запрете на ввоз российских книг

Украинские издательства выступили с открытым обращением к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвали его подписать Закон №2309-IX «Об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Беларуси, временно оккупированной территории Украины».

Об этом сообщает издательство «Лаборатория».

Верховная Рада Украины приняла закон 19 июня, его поддержали 306 народных депутатов. 20 июня закон поступил на подпись Президенту Украины.

«И хотя в соответствии с частью 3 статьи 94 Конституции Украины не подписан в течение 15 дней Закон «считается одобренным Президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован», он до сих пор не подписан, несмотря на общественную важность и единодушную поддержку парламентом», - говорится в обращении.

Закон позволяет не только перекрыть ввоз издательской продукции из России и Белоруссии, но и прекратить распространение уже ввезенных из России книг, создать надежный заслон на пути пропагандистской антиукраинской литературы из любого государства, а также издание и распространение произведений граждан государства-агрессора. При этом последнее касается именно граждан России, а не более древних произведений русской литературы.

Закон не ограничивает издание и распространение в Украине книг с оригинальными произведениями на русском или на любом другом языке. Переводная литература будет издаваться и распространяться в переводе именно на украинский язык, или на любой из языков ЕС или коренных народов Украины.

«Эта норма принятого Закона чрезвычайно важна для нейтрализации попыток России захватить украинский книжный рынок изнутри, заполнив его через свои прокси-издательства русскими переводами зарубежной литературы. Таким образом, Закон позволяет использовать исторический шанс для возникновения самодостаточного украинского книжного рынка независимого от москвы, создать благоприятные условия для развития украинского книгоиздания и книгораспространения», - также указано в обращении.

Это письмо к Зеленскому подписали издательства «Фолио», «Лаборатория», «А-ба-ба-га-ла-ма-га», «Виват», «Издательство Старого Льва», продавцы книг Yakaboo.ua и «Книжный магазин Е» .