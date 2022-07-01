Верховная Рада уволила Лазебную с должности министра социальной политики

Верховная Рада Украины 18 июля уволила Марину Лазебную с должности министра социальной политики.

Об этом сообщает « Бабель ».

За увольнение Лазебной проголосовали 277 нардепов. Накануне она подала в отставку.

Лазебная возглавляла Министерство социальной политики с марта 2020 года. В начале июля СМИ писали, что Лазебна может уйти в отставку, а замену ей уже отобрали. Ожидается, что новым министром станет руководитель департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе Президента Оксана Жолнович.