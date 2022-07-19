«Шаг к международной интеграции»: Некоторые документы в «Дії» будут иметь английскую версию

Некоторые цифровые документы в «Дії» будут иметь английскую версию.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде. Это очередной шаг к международной интеграции «Дії». Уже завершаем технические детали разработки и вскоре выйдем с бета-тестом», – сообщил министр.

Напомним, что в «Дії» появится пенсионное удостоверение и вид на место жительства.