Украинская артистка Руслана Писанка умерла – у нее диагностировали тяжелую болезнь

Умерла украинская телеведущая и артистка Руслана Писанка. Она скончалась 19 июля, ночью. Писанке было 56 лет.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.
Как сообщает «Сніданок» на 1+1, после большого перерыва Руслана вернулась на телевидение в «Твой день» год назад.
«Но большая война заставила поехать ее в Германию. Там врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», - говорится в сообщении.