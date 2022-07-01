Украинская артистка Руслана Писанка умерла – у нее диагностировали тяжелую болезнь

Умерла украинская телеведущая и артистка Руслана Писанка. Она скончалась 19 июля, ночью. Писанке было 56 лет.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает «Сніданок» на 1+1, после большого перерыва Руслана вернулась на телевидение в «Твой день» год назад.