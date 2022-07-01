В Праге пройдет «Форум свободных народов россии» - на нем будут говорить об окончании империализма и начале демократии

В пятницу, 22 июля, в Праге начнется второй Форум свободных народов россии, участники которого будут говорить о переходе от авторитарного имперского государства к добровольному договору независимых и демократических стран.

Организует мероприятие Институт регионов россии (Латвия), пишет Zaxid.net.

«В отличие от лидеров российской оппозиции, которые хотят при смене власти сохранить москвоцентризм, участники Форума декларируют приверженность радикальной реконструкции и структурной трансформации россии в интересах ее многочисленных народов и регионов», - подчеркивают организаторы.

Мероприятие продлится до 24 июля. Участники будут говорить о демилитаризации с полным отказом от ядерного потенциала, о влиянии деколонизации и реконструкции на построение новой системы коллективной безопасности, а также о развитии регионов и их добрососедских отношениях с европейскими странами.

Участниками Форума будут не только представители более 20 народов и регионов РФ (Бурятии, Башкортостана, Татарстана, Сибири, Ичкерии и т.п.), но и общественные лидеры и международные эксперты Европы и Северной Америки: Павел Климкин, Тамила Ташева, Евгений Магда (Украина), Войцех Повиновение, Мариуш Пилис (Польша), Андриус ​​Алманис (Литва), Эдвард Лукас (Великобритания), Пол Массаро (США) и другие.

Напомним, россиянка из легиона «Свобода России» призвала своих соотечественников не воевать в армии рф, а поддержать борьбу Украины против путина.