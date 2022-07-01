Горбольнице Николаева №5 передали новое оборудование для реанимации

Народный депутат Украины Александр Гайду передал современные инфузионные насосы для Николаевской городской больницы №5. Аппараты уже установлены в реанимационном отделении.

Об этом в комментарии «НикВести» рассказала главврач больницы № 5 Елена Терентьева.

По её словам, такой аппарат позволяет медработникам задать и скорректировать необходимую дозу препарата, после чего инфузомат автоматически точно вводит пациенту лекарство.

Аппарат также мобильный в использовании. В частности, при необходимости инфузомат позволяет делать манипуляции в любом отделении медучреждения, а значит может спасать жизни большему количеству пациентов.

Появился такой аппарат благодаря команде народного депутата Александра Гайду, который регулярно помогает медучреждению, привлекая средства из госбюджета, а также оказывая гуманитарную помощь.

Так, в прошлом году больница получила современные аппараты ИВЛ и УЗИ. Также на службе у медиков и пациентов – новый рентген-аппарат.

— Сейчас после массированных обстрелов для больницы актуально решение вопроса с выбитыми окнами, которые сначала забили пленкой, – рассказала Елена Терентьева, – Но это временная мера. А полноценная стоимость замены составляет около 10 миллионов гривен. Поскольку обстрелы продолжаются и тратить такие деньги пока не стоит, мы приняли решение попросить помощи и забить окна древесно – стружечными плитами».

И эти работы по замене окон плитами уже активно ведутся.