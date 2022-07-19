Рада поддержала в первом чтении законопроект о дополнительных правах для поляков в Украине

Верховная Рада 19 июля в первом чтении поддержала законопроект о дополнительных правах для граждан Польши в Украине, который был инициированный президентом как благодарность за поддержку Польшей Украины во время войны.

Как сообщил депутат Ярослав Железняк, законопроект поддержал 321 депутат.

Законопроект предусматривает, что граждане Польши смогут находиться в Украине в течение 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины, в частности, получать украинский налоговый номер, свободно устраиваться на работу, учиться в украинских заведениях и заниматься бизнесом, получать медицинскую помощь и определенные соцвыплаты.

Этот проект закона Президент Украины внес в Раду 11 июля – в день, когда Польша чтит память о жертвах Волынской трагедии.

В Офисе Президента объяснили, что на этот шаг президент пошел «в благодарность польскому народу за солидарность и поддержку Украины в условиях полномасштабной вооруженной агрессии россии и с учетом принципа взаимности».

Законопроект предусматривает установление прав и гарантий для находящихся в Украине граждан Польши, аналогичных установленным в принятом 12 марта 2022 года польском законе «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны».