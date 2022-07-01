«Светлое дело ради победы»: Анна Замазеева передала очередной автомобиль в подразделения ВСУ

Боевому подразделению Вооруженных сил Украины передали пикап, приобретенный благотворительным фондом «Світлі справи», который учрежден председателем облсовета Анной Замазеевой и работает в рамках Гуманитарного штаба Николаевщины.

Об этом Замазеева сообщила на своей странице в Facebook.

Как отметила амбассадор БФ «Світлі справи» Анна Замазеева, ее команда работает 24/7, помогая как гражданским, так и военным и этот автомобиль для ВСУ – это одно из многих «светлых дел» ради победы Украины.

«Я постоянно держу на контроле именно подобные нужды как наших военных, так и медучреждений. По возможности, такие вопросы мы стараемся закрывать как можно более оперативно. Это уже далеко не первый подобный подарок – нами было передано более десяти транспортных средств разного назначения. У нас есть много настоящих друзей нашего фонда и Николаевщины, в том числе и со всех уголков Европы, которые нам в этом помогают. За что им большое спасибо! Эта война всех объединила ради победы над злом», – рассказывает Анна Замазеева.

С начала полномасштабной военной агрессии со стороны России, в рамках работы Гуманитарного штаба Николаевщины, благодаря партнерам-благодетелям и собственными силами было передано 4 автомобиля военным и 8 «скорых» медицинским учреждениям.

«Узнав о потребностях в транспортном средстве одного из наших подразделений, команда благотворительного фонда «Світлі справи» решила за счет фонда приобрести и оперативно передать пикап на нужды ВСУ. Искренне рады быть полезными ребятам, которые оберегают покой всей страны и Николаевщины в частности», - подытожила посол БФ «Светлые дела».

Анна Замазеева также отдельно поблагодарила свою команду БФ «Світлі справи» и каждого волонтера, кто приобщается к светлым делам ради счастливого будущего Украины.