ГК «Прометей» завершила уборку ячменя

Группа Компаний «Прометей», земли которой расположены в Николаевской области (Баштанский р-н), сообщила о завершении первого этапа уборочной кампании.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Производственное направление Группы по состоянию на первую декаду июля закончило сбор ячменя со средней урожайностью 6,6 т/га. Отмечается, что несмотря на высокий температурный режим в начале июня, показатель урожайности превысил ее прогнозный уровень.

В компании говорят, что эта уборочная стала беспрецедентной за всю историю существования Группы «Прометей», но надеются, что, невзирая на продолжающиеся боевые действия, соберут урожай в срок:

«Наши земли располагаются в непосредственной близости к линии фронта и, насколько напряжённой будет ситуация в ближайшие дни, прогнозировать тяжело. Но мы планируем вложиться в производственный график и завершить уборку ранних зерновых в оптимальные агротехнологические сроки. Стараемся оптимизироваться процесс – после ячменя сразу приступили к пшенице, выполняя одновременно основную обработку почвы под культуры в следующем году», - отмечает главный агроном производственного подразделения Группы Илья Троицкий.

В ближайших планах производственных компаний:

- завершение уборки на полях в Баштанском районе к 20 июля;

- окончание сбора в хозяйствах, отдаленных от линии фронта, - в третьей декаде июля.

Несмотря на обстрелы, уборка проходит легче, чем к этому готовилась команда. Аграрии Группы выходят в поля, к которым есть доступ, нет дефицита ни в комбайнах, ни в какой-либо другой с/х технике.

Ранее ГК «Прометей» сообщала о реализации масштабного инвестиционного проекта, в рамках которого намерена закупить 100 новых моделей грузового автотранспорта и к концу года довести этот показатель до 150 единиц. Отмечалось, что укрепление подразделения «Прометей Авто» продиктовано сейчас переориентацией логистических потоков на альтернативные морским, направления.

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