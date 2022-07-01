Киевский школьник продал футболку с автографами украинской сборной по футболу, чтобы приобрести тепловизор для ВСУ

Киевский школьник Роман Цыганик отдал на благотворительность футболку капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко с автографами всей команды, чтобы приобрести тепловизор для наших военных.

Об этом сообщает «Вечерний Киев».

«Ученик 6-В класса романо-германской гимназии №123 Роман Цыганик – настоящий фанат футбола. Он искренне болеет за сборную Украины и не пропускает ни одной трансляции матчей. После Евро-2021 ему подарили футболку капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко с автографами команды! Сегодня, когда Украине нужна помощь и сплоченность, Рома решил выставить свою любимую вещь на аукцион, а полученные средства отправить на помощь нашим защитникам», - говорится в сообщении.

За средства от продажт футболки школьник вместе с родителями купил и отправил на передовую тепловизор. Теперь новенький прибор ночного видения помогает тренеру футбольного клуба «Подол», где Роман занимается, и его собратьям четче видеть врага в темноте.

Напомним, 10-летняя Валерия собрала 21 тысячу гривен для фонда Сергея Притулы, играя в шашки с прохожими: проигравший должен был платить.