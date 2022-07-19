«Остается в команде»: Арахамия заявил, что Венедиктова получит должность в МИДе

Бывшую генпрокурорку Ирину Венедиктову ожидает назначение на дипломатическом фронте, сообщил руководитель парламентской фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия.

Об этом он написал в Telegram.

«Хочу напомнить всем, что Ирина в нашей команде с первых дней, в Офис Генерального Прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти. Ирина Венедиктова остается в команде. Ее опыт послужит государству на новом месте, требующем усиления профессиональными менеджерами и юристами. Ждем новостей о кадровых назначениях на дипломатическом фронте и благодарим за работу», - написал глава фракции.

В то же время, по информации нардепа Алексея Гончаренко, Венедиктову рассматривают кандидатом на роль посла Украины в Швейцарии.

Как известно, Верховная Рада 19 июля уволила Ивана Баканова и Ирину Венедиктову с должностей главы СБУ и Генерального прокурора Украины.