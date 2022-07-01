В Киеве окончательно переименовали театр Леси Украинки

Закончился юридический процесс переименования театра Леси Украинки. Из его названия убрали словосочетание «русской драмы» и теперь наименование звучит так: «Национальный академический драматический театр имени Леси Украинки».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Процесс переименования заведения начался еще в конце февраля – это было коллективное решение работников.

«Извлечение из названия театра слова «русский» касается не только изменения названия заведения, ведь изменится само содержание его деятельности и репертуарная политика. Почитатели театрального искусства смогут пересматривать качественные представления украинских и зарубежных авторов теперь на украинском языке», - сказал глава Минкульта Александр Ткаченко.

Напомним, что в Николаеве также переименовали театр , убрав из названия слово русский. Теперь он называется Николаевский академический художественный драматический театр.