В Канаде собирают на Bayraktar для Украины: Хотят отправить ко Дню независимости

В Канаде также открыли сбор средств на покупку беспилотника Bayraktar для Украины. Его хотят отправить в День независимости 24 августа.

Ответную кампанию запустила организация UhelpUkraine, пишет Бабель.

«С каждым пожертвованием вы будете одним из первых, кто поддержит цель нашей организации собрать 7 миллионов канадских долларов для покупки дрона от крупнейшей украинской диаспоры в мире. Цель этого проекта – передать беспилотник украинским военным ко Дню независимости, 24 августа», – отмечают там.

По состоянию на 16:00 19 июля канадцы собрали более 12 тысяч канадских долларов.

Организацию UHelpUkraine создали в Канаде после начала полномасштабной войны в Украине. Волонтеры собирают пожертвования в Канаде и организуют перевозки через Польшу в Украину разной гуманитарной помощи.