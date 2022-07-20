Жители нескольких домов в центре Николаева останутся без водоснабжения

В среду, 20 июля, будет прекращено водоснабжение жителей домов в Центральном районе Николаева.

Об этом сообщает КП «Николаевводоканал».

Да, водоснабжение не будет по следующим адресам:

– улица Потемкинская, 129а и 131б. – проспект Центральный 120, 122 и 124а.

Там ремонт внутридомовых сетей будут проводить специалисты ЖЭКа.

Кроме того, КП «Николаевводоканал» сегодня продолжает ремонт на одной из насосных станций. Итак, к 15:00 вода с низким давлением будет подаваться в дома, расположенные по проспекту Героев Украины, 101, 103 и 105.