«Уже поступило 18 писем о возможных предателях»: Ким заявил, что закрыть Николаев для поиска коллаборантов могут уже через неделю - две

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что закрыть Николаев для проведения спецоперации по выявлению коллаборантов могут уже через неделю – две.
Об этом он сообщил в своем утреннем видеообращении в Telegram.
— Со вчера появилось 18 писем о всевозможных изменниках-коллаборантах. Что касается закрытия города – это планируется вскоре, через неделю – две, когда спадет уборка урожая, и когда мы соберем максимальное количество данных. Планируется закрыть город на день-два, мы об этом сообщим военным заранее, чтобы люди могли закупить продукты и спланировать свои действия и будем отрабатывать адреса, которые проанализируем, - заявил Ким.