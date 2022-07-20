Украинская разведка разминирует и исследует остров Змеиный

Сотрудники Главного управления разведки проревели работы по исследованию, разминированию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Во время проведения работы были обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации.

На острове установлен украинский флаг вместо российский «триколора».

Кроме этого, найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинского кота, который прожил несколько месяцев в оккупации.

Напомним, как в ВСУ рассказали подробную историю освобождения Змеиного.