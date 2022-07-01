В Латвии думают над тем, чтобы лишать гражданства за поддержку войны россии против Украины

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости лишения гражданства людей, поддерживающих войну против Украины.

Об этом он сказал в интервью RTVi .

Левитс подчеркнул, что в текущей ситуации быть нейтральным невозможно.

«Если человек нейтральный, значит, он не понял суть дела», - заявил латвийский президент.

По его словам, среди латвийских россиян есть «явно проукраинская» часть, однако есть еще те, «кто еще не понял, что происходит, но постепенно двигаются в направлении понимания».

«И одна часть, которой меньшинство, поддерживает российскую позицию. И это значит, что они находятся вне спектра демократии», - подчеркнул Левитс.

По его словам, те, кто поддерживает российское вторжение в Украину, могут быть внесены в список лишения латвийского гражданства: речь идет о владельцах двойного гражданства.

Левитс добавил, что соответствующий законопроект находится в Сейме.