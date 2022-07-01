Школьные каникулы во время войны: как и где отдыхают дети в тыловом городе

Большинство ребят в этом году остались без полноценного оздоровления на побережьях морей. Поэтому взрослые пытаются организовать отдых в школах и досуговых центрах. Во многих учебных заведениях тылового Первомайска стартовал проект «Содержательный досуг для школьников», в котором приняли участие преподаватели кафедры журналистики НУК имени адмирала Макарова.

Среди большого выбора предложенных мастер-классов, – рассказывает заведующая кафедрой профессор Оксана Филатова, – именно курс «Занимательная журналистика» пользовался у ребят большой популярностью. Вместе с преподавательницей и профессиональной журналисткой Натальей Клименко школьники работали в импровизированных редакциях, выходили в прямой эфир, обучались искусству общения со зрителем.

Летом традиционно дети больше отдыхают, чем обучаются. Впрочем, война сломала все устоявшиеся привычки и традиции, – считает Наталья Клименко.

- Идя на первое занятие, думала: ну кто из школьников среди лета придет… Но, когда зашла в аудиторию лицея «Эрудит», удивилась – мест свободных не было. Чтобы вы понимали – это тридцать старшеклассников, которым было не лень утром организоваться, собраться и прийти. Честно – респект и уважение! Причем пришли не просто так, а с интересом и работали ударно. Мы вместе рассматривали актуальные темы местного характера, учились представлять информацию, выделять важное и второстепенное, пробовали писать тексты.

Журналистка была поражена осведомленностью молодых людей, их позицией и неравнодушием к проблемам настоящего времени. Больше всего «зацепила» тема переименования города Первомайска. Молодежь сначала осторожно высказывала свои мысли. Мол, бесполезное дело, а затем смело заявила: название нужно менять, как и переименовывать отдельные улицы города. Решили попытаться в интернете запустить петицию по переименованию города. Интересно, не перегорят ли, продолжат ли начатое пока на словах дело? Время покажет, а пока двигаемся дальше.

Работая, Наталья Клименко наблюдала за молодежью. Сделала для себя вывод: они креативны, и это не может не радовать. Они не безразличны – и это сегодня очень важно. Они инициативны – и это одобрительно. Они рано повзрослевшие – и это результат войны. С одной стороны, это хорошо, что дети помудрели, с другой – грустно: у них отняли беззаботность, детство. Но самое важное из всего – они понимают, к чему стремятся в жизни.

Кстати, по окончании мастер-класса ребята договорились с преподавательницей о встрече в клубе «Молодого журналиста». И что отрадно: уже есть первые «журналистские ласточки». Но это уже новая тема для разговора.

Материал для публикации предоставлен НУК имени адмирала Макарова и опублкиован на договорных условиях