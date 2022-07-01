В сквере «Юных героев» обновили полотно самого большого флага Николаевщины

Во вторник, 19 июля, в сквере «Юных героев» в Николаеве благодаря БФ «Синергия Николаевщины» удалось обновить полотно самого большого флага области.

Об этом сообщается на странице благотворительного фонда.

«Новый сине-желтый флаг поднимает боевой дух николаевцев. Особенно в военное время мы не забываем заботиться о состоянии и надлежащем виде крупнейшего Государственного Флага Украины в Николаевской области», - говорится в сообщении.

Теперь каждый николаевец может наблюдать как на гигантском флагштоке, высотой более 70 метров, развеивается новый украинский флаг – гордость и сила нашего народа.