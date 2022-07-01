В Минобороны просят украинцев не называть виды оружия, которое ВСУ используют против русских солдат

Украинцам напомнили, что информацию о действиях защитников, а также видах оружия, которое ВСУ используют против врага, нельзя распространять в сети.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анну Маляр в Facebook.

Она отметила, что гражданским лицам без согласования военных нельзя публиковать информацию о последствиях обстрелов, действиях защитников и результаты атак ВСУ. Эти иногда очевидные данные могут использовать оккупанты.

«Та информация, которая гражданским кажется не очень ценной или очевидной, на самом деле используется врагом. К примеру, не надо называть виды оружия, из которого ВСУ попадают по вражеским целям. Мы можем это обсуждать, если об этом сообщил Генштаб», - объяснила Маляр.

Также заместитель министра призвала не приписывать ВСУ обстрелы гражданских целей врага.