В Минюсте заявили, что на оккупированных территориях действуют украинские законы, а попытки россии ввести свои порядки - доказательство совершенных преступлений

Действующими на территории Украины являются только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов. «Постановления» или «законы», принятые оккупационной властью на захваченных территориях недействительны.

«Действующими на территории государства есть только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что любые нормативно-правовые акты, введенные врагом в действие на признанных миром территориях Украины, ничтожны и неправомерны, а следовательно, не создают никаких правовых последствий.