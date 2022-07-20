В Минюсте заявили, что на оккупированных территориях действуют украинские законы, а попытки россии ввести свои порядки - доказательство совершенных преступлений

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20.07.2022 15:30

Действующими на территории Украины являются только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов. «Постановления» или «законы», принятые оккупационной властью на захваченных территориях недействительны.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

«Действующими на территории государства есть только те законы и документы, которые разработаны и приняты в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркивают, что любые нормативно-правовые акты, введенные врагом в действие на признанных миром территориях Украины, ничтожны и неправомерны, а следовательно, не создают никаких правовых последствий.

«Стоит отметить, что наша страна уже более 30 лет имеет абсолютно обоснованное право на самостоятельность, признанное всеми цивилизованными странами, и является полноправным участником международных отношений. Поэтому, каждая попытка на территории независимого государства ввести свои порядки является лишь лишним доказательством той кучи преступлений, которые уже совершили российские власти», - констатируют в министерстве.

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