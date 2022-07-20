В координации с ВМС Украины присоединяемся к организации отдыха семей наших военных, - Замазеева

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева встретилась с командующим Военно-морскими силами ВСУ вице-адмиралом Алексеем Неижпапой и обсудила вопросы поддержки семей наших защитников.

Об этом сообщили в областном совете.

– Пока наши Герои защищают родную землю, их родные мужественно ждут их дома в том числе и в городах, находящихся под постоянными обстрелами. В том числе и в героическом Николаеве. Большинство из них не хотят уезжать. Но понимая, как психологически сложно находиться под ежедневными обстрелами, договорились все же рассмотреть все возможные варианты отдыха для семей наших Героев, - отметила председатель областного совета.

Анна Замазеева уверена, что 5-7 дней "тишины" для женщин и детей военных не будет лишним. Она сообщила, что команда благотворительного фонда "Светлые Дела", посольством которого она является, уже прорабатывает этот вопрос.