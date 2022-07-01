«Две бабы бухие пришли, их записали»: Два оккупанта рассказывают о неизбирательном привлечении мирного населения к войне

Российских оккупант в телефонном разговоре с другим военным рассказал о том как сейчас принимают желающих в подразделения.
Об этом сообщает ГУР.
- Поставили палатку в центре города. Пришли две бабы бухие. Они там говорят: «мы поедем». Им говорят «кем вы будете?», они: «поварами». Все записали их, понял?
- Короче, гребут все подряд. Лишь бы ты сказал - поеду. Лишь бы так сказал, все тебя сразу сюда.
Оккупанты также пожаловались на низкие зарплаты: вместо обещанных трехсот тысяч рублей реально платят сто пятьдесят.
Российский солдат среди прочего рассказал о больших потерях личного состава.
- Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147.