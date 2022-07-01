«Две бабы бухие пришли, их записали»: Два оккупанта рассказывают о неизбирательном привлечении мирного населения к войне

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20.07.2022 17:54

Российских оккупант в телефонном разговоре с другим военным рассказал о том как сейчас принимают желающих в подразделения.

Об этом сообщает ГУР.

- Поставили палатку в центре города. Пришли две бабы бухие. Они там говорят: «мы поедем». Им говорят «кем вы будете?», они: «поварами». Все записали их, понял?

- Короче, гребут все подряд. Лишь бы ты сказал - поеду. Лишь бы так сказал, все тебя сразу сюда.

Оккупанты также пожаловались на низкие зарплаты: вместо обещанных трехсот тысяч рублей реально платят сто пятьдесят.

Российский солдат среди прочего рассказал о больших потерях личного состава.

- Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147.

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