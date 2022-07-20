Родители российских оккупантов советуют сыновьям ломать себе конечности, чтобы вернуться домой

Родители в телефонном разговоре со своими сыновьями, которые сейчас воюют против Украины, советуют ломать себе руки и ноги, чтобы попасть на лечение в госпиталь и не погибнуть в бою.

Об этом сообщает СБУ.

«Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пи*дец. Не могу я, нах*й, здесь находится уже. У нас пацан чера ночью ушел, в ямку въе*ался, ногу сломал, его увезли с этой точки е*аной», – рассказывает оккупант, дислоцирующийся на Харьковщине.

Отец поддержал решение сына: «ну и ломай, Дим, падай *бнись головой», однако когда тот впоследствии перезвонил и сказал, что не смог ничего сломать, дал ценный совет.