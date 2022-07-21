В Украине частично разрешили четвертую дозу вакцины от коронавируса

В Украине разрешили введение второй бустерной (четвертой) дозы вакцины против коронавирусной болезни всем людям в возрасте от 60 лет, а также другим людям с болезнями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Для второй бустерной дозы рекомендуется применять мРНК-вакцину (в настоящее время в Украине это Comirnaty/Pfizer) с интервалом не менее 4 месяцев после первой бустерной дозы для таких групп населения:

- люди старше 60 лет; - люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми; - люди с инвалидностью; - люди с иммуносупрессией; - люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, которые повышают риск тяжелого течения COVID-19; - люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19.

Исследования по применению дополнительных бустерных доз вакцин против COVID-19 показали, что дополнительная доза мРНК-вакцины улучшает защиту от болезни для людей старше 60 лет и людей с иммунодефицитом.

В то же время, предварительные данные исследований свидетельствуют о том, что у молодых людей без хронических болезней польза от дополнительной бустерной дозы минимальна. Потому здоровым людям до 60 лет; беременным без сопутствующих заболеваний, увеличивающих риск тяжелого течения COVID-19; группам профессионального риска, например медицинские работники, пока не рекомендуется получать бустерную дозу прививки.

Напомним, что с января этого года в Украине все люди в возрасте от 18 лет могут получить одну бустерную прививку, если со времени получения первичного курса вакцинации прошло не менее 6 месяцев.