Елена Зеленская в Конгрессе призвала США предоставить Украине системы ПВО

Во время визита в Соединенные Штаты Америки первая леди Украины Елена Зеленская выступила в Конгрессе. Она стала первой в истории женой иностранного лидера, получившей возможность выступить с речью в стенах этого института.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

В начале выступления Елена Зеленская подчеркнула, что будет говорить не по протоколу, а, прежде всего, как женщина и мать. К конгрессменам она обратилась не только как к политикам и представителям партий, а как к матерям и родителям, дедушкам и бабушкам, дочерям и сыновьям.

«Ведь какие бы должности ни занимали, мы всегда остаемся прежде всего частью своей семьи», – отметила первая леди Украины.

Супруга Президента рассказала о трагедиях, которые переживают украинские семьи из-за российского вторжения.

Она продемонстрировала видео и фотографии четырехлетней Лизы, погибшей в Виннице в результате российских обстрелов, а также детей, убитых в Николаевской и Одесской областях, погибших работников и посетителей торгового центра в Кременчуге, сожженного российской ракетой 27 июня.

«С начала войны Россия выпустила по Украине уже три тысячи разных крылатых ракет, но чтобы разрушить чью-то семью, не нужно даже ракеты – хватает маленького обломка, – отметила Елена Зеленская. – Поэтому я обращаюсь к вам от имени всех погибших. От имени людей, потерявших руки и ноги. И от имени людей, еще живых и целых. От имени воюющих и тех, кто ждет в тылу на возвращение своих родных с передовой. Я прошу вас оружие! Оружие не для того чтобы нести войну на чужую территорию, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живыми. Я прошу у вас системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках. Чтобы они не разрушали детские комнаты и семьи».

Первая леди подчеркнула, что системы ПВО дали бы детям возможность вернуться к обучению осенью, ведь безопасный образовательный процесс в новом году остается под вопросом.

Она также поблагодарила США за мощную поддержку и выразила надежду, что собравшиеся услышали ее обращение сегодня.