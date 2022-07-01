Ми не перші, і, на жаль, не останні: Харківський бізнесмен розказав, як його «кинув» миколаївський партнер

Поліція під час конфлікту на полі у грудні 2021 року Кампанія по збиранню врожаю зернових на території Миколаївської області триває. І хоча війна внесла свої суттєві корективи в її перебіг, аграрії докладають максимум зусиль, щоб зберегти врожай.

Однак війна не вплинула на конфліктні ситуації, без яких не проходив жодний старт збору врожаю в області. І якщо в більшості випадків причиною конфлікту виступали власники земельних паїв, які переходили від одного фермера до іншого, не рідкість й конфлікт безпосередньо між бізнес партнерами.

Про один з таких конфліктів ми повідомляли наприкінці минулого року. Тоді фермер та екс-депутат облради з Миколаївського району, скандальний учасник протистоянь на ГВК Віталій Тарабрін звинуватив свого партнера із Харкова Рустама Джафаряна в тому, що той начебто претендує на урожай кукурудзи, до якого не має відношення. Але на цьому конфлікт не закінчився, і з початком збору зернових уже в цьому році розгорівся з новою силою.

Рустам Джафарян запевняє, що не займається а ні рейдерством, а ні претендує на те, що йому не належить. За його словами, свого часу він врятував бізнес сім’ї Тарабріних, а в якості подяки отримав мільйони вкрадених грошей та постійні потоки бруду.

Ми поспілкувалися з Рустамом Джафаряном. Він розповів про те, як познайомився з сім’єю Тарабріних, як вони спільно вели бізнес, та як його разом з батьком фактично «кинули».

Познайомилися Джафаряни з Тарабріними два роки тому, у вересні 2020 року, завдяки спільному другу. Саме він розказав, що Віталій та Наталя Тарабріни є власниками ряду компаній, що займаються вирощуванням сільгосппродукції: ТОВ «Діонісій VN», ФГ «Південні Лани» та ПП «Онікс-Опт», ТОВ «Зерноград-V», ТОВ «Украгро Траст». Проте фінансова ситуація сім’ї була на грані краху через неспроможність погасити кредит, отриманий АТ «Райффайзен Банк Аваль». Одним словом, компанії були за крок до банкрутства.

– Тарабріни запропонували мені виступити інвестором у їхньому бізнесі, що дозволить зберегти темпи господарської діяльності, погасити кредитну заборгованість перед банківською установою, а також перед приватними особами та врешті отримати прибуток. Певним гарантом виступав друг нашої сім’ї, який нас і познайомив. Забігаючи наперед, скажу, що більше ми з ним не спілкуємося, так як він повністю став на сторону Тарабріних. Однак тоді жодних натяків на такий варіант розвитку подій не було. Тому, обговоривши пропозицію зі своєю сім’єю, я погодився, – розповідає Джафарян.

За домовленістю з Тарабріними, до складу учасників до ТОВ «Украгро Траст» з часткою у 50% було включено Армена Аскаровича Джафаряна, батька Рустама Джафаряна. Інші 50% були у Івана Шабалинського, який представляв Тарабріних. У травні 2021 року Армен Джафарян вийшов зі складу учасників та передав свою частку у статутному капіталі товариства своєму синові Рустаму. Останньому також перейшли 16% від Шабалинського. Таким чином, частка Рустама Джафаряна у статутному капіталі «Украгро Траст» стала 66%. Директором компанії за домовленістю стала людина Тарабріних – Микола Синькович.

– Згідно досягнутих домовленостей, я та мій батько Армен Джафарян здійснювали інвестування грошовими коштами у господарську діяльність спільного бізнесу, у тому числі погашали боргові зобов’язання перед банком та приватними особами, фінансували купівлю посівного матеріалу та посівні роботи. Як співвласник, який має більшу долю у статному капіталі, я здійснював майнові інвестиції, а саме за власні кошти погашав борги товариства, вживав заходів. Це дозволило не допустити звернення банком стягнення на майно Тарабріних, яке було в іпотеці та заставі, – додає Рустам Джафарян.

Лише за перший рік участі батька та сина Джафарянів, підприємство, в оренді якого було 4,8 тисяч гектар землі, не тільки не збанкрутіло, але й отримало близько 9 мільйонів гривень прибутку.

Після успішного року роботи у 2021 році батько та син Джафаряни знову інвестують в урожай – за свої кошти засіваються все ті ж 4,8 тисячі гектар. Більше того, вони фінансують посівну на 2,7 тисяч гектар, які були підконтрольні іншим компаніям сім’ї Тарабріних.

Коли прийшов час збирати врожай, Віталій Тарабрін відмовився від домовленостей щодо спільно вирощеного врожаю і фактично його привласнив. Допоміг йому у цьому директор «Украгро Траст» Микола Синькович.

– Синькович почав нам розповідати, що не може надати нам жодної інформації щодо врожаю, його об’ємів. Він натякав, що таку вказівку отримав безпосередньо від Віталія Тарабріна та його оточення. Також ми не змогли отримати фінансову звітність. Розумієте абсурдність ситуації? Я як співвласник з часткою в 2/3 статутного капіталу фактично виявився ізольованим від будь-якої інформації про стан справ компанії, – розповідає Рустам Джафарян.

Далі – більше. Як виявилося, Синькович перестав виконувати фінансові зобов’язання, які були у компанії перед власниками землі. Також він не пролонгував дію договору оренди складу, в якому зберігалася частина зібраного з 4,8 тисяч га. Цей склад належить одній з компаній Тарабріна. Скориставшись цією штучно створеною ситуацію, Тарабрін вирішив привласнити цю частину врожаю собі. А щоб документально воно ніде не було відображене, спробував продати за готівку як зерно, яке начебто було вирощене однією з його компаній. З приводу цього факту Рустаму Джафаряну довелося звертатися до поліції. На жаль, це було не останнє його звернення до правоохоронних органів.

– Поки ми намагалися законним шляхом відстояти належний нам врожай та захистити права людей, які надали «Украгро Траст» в оренду землю, Синькович продовжив протизаконну та направлену на знищення компанії діяльність. 30 листопада 2021 року він видав довіреність від імені компанії, якою уповноважив жителя міста Дніпро Андронова Руслана Алвадіновича представляли інтереси компанії, до якої він не має ніякого відношення. Ця людина отримала широкий спектр можливостей, починаючи від представлення компанії в органах влади закінчуючи правом на заключення, внесення змін до та розірвання договорів. Загальних зборів щодо подібних ініціатив ми не проводили, та Синьковича не уповноважували на це. Навіщо він так зробив, я думаю, відповідь очевидна. Варто додати, що довіреність була посвідчена приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу Миколаївської області Валерією Валієвою. Як вона могла видати таку довіреність без відповідного рішення загальних зборів компанії, я не знаю. Але відповідь на це питання мають дати правоохоронні органи та міністерство юстиції. Адже мова йде про порушення закону у чистому вигляді, за що передбачена цілком реальна кримінальна відповідальність, – додає Джафарян.

Результати видачі такої довіреності не примусили себе довго чекати. На даний час на підставі вказаного документу без будь-якої необхідності та без згоди власників товариства розірвано більше 264 договорів оренди та виведено з користування «Украгро Траст» земельні ділянки загальною площею близько 1421 га разом з незібраним врожаєм кукурудзи, який перебуває у заставі на підставі аграрної розписки.

Другий учасник Товариства – Іван Шабалинський, який представляє інтереси Тарабріна, взагалі ухиляється від участі у діяльності та жодним чином не сприяє виходу компанії з тієї ситуації, яка склалася. А мова наразі йде про 79 мільйонів гривень загальних боргів компанії «Украгро Траст». Ця сума мала бути покрита за рахунок врожаю 2021 року з земель загальною площею 7,5 тисяч га, які були засіяні повністю за рахунок сім’ї Джафарян. За таких умовах поведінка Шабаліна виглядає не просто як ігнорування, а як цілеспрямований саботаж, вважає Рустам Джафарян:

– Фактично діяльність товариства зараз штучно блокується двома людьми – Синьковичем та Шабалинським. Синькович вже не є директором підприємства, але продовжує представляти компанію. Ці люди були запропоновані безпосередньо Віталієм Тарабріним та не є самостійними у прийнятті рішень. Тепер стало зрозуміло, навіщо він нам їх підсунув. Наразі вони доводять підприємство до стану фінансової неспроможності, оскільки компанія вже позбулася частини земельних ділянок, іншої частини може позбутися, тому що порушує договір про оренду, не виплачуючи кошти орендодавцям. Також є цілком реальна можливість судових позовів до компанії від орендодавців. Ситуація була ускладнена ухиленням Миколи Синьковича на посаді директора від реєстрації податкових накладних за здійсненими господарськими операціями з поставки на адресу контрагентів сільськогосподарської продукції. Вказана ситуація призвела до затримки платежів. Як результат, ми отримали штучно створену ситуацію фінансової неспроможності товариства. Мабуть, це така «подяка» Віталія Тарабріна за те, що ми не тільки врятували його компанії від банкротства, його сім’ю від фінансових проблем, але і самому Віталію врятували життя. Бо, як виявилося, ми були не перші, хто постраждав від діяльності цієї сім’ї, і, нажаль, не останні.

Так, за словами Джафаряна, йому з відкритих джерел стало відомо, що подібна шахрайська діяльність з боку Віталій Тарабріна та його близького оточення має системний умисний характер. В якості прикладу Рустам наводить іншу компанію Тарабріна «Глобал Транс Термінал», від якої останній відхрещувався, коли стало відомо, що робітникам компанії не виплачують заробітну плату. Хоча він був і залишається засновником компанії.

У 2019 році Тарабрін Віталій домовився з «Cereales Y Harinas Garsan S.L.» (Іспанія) про отримання та зберігання сої врожаю 2019 року на складах «Глобал Транс Термінал» у Миколаєві на вулиці Вінграновського, 49. Пізніше виявилося, що «Глобал Транс Термінал» привласнило майже 645 тон сої. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Та проводиться досудове розслідування за ч.3 ст. 191 КК України.

На фото: Віталій Тарабрін під час конфлікту на ГВК у серпні 2018 року

Також є кримінальне провадження, яке розслідується за фактом спроби доведення до банкрутства «Украгро Траст» до банкрутства та зловживання службовим становищем колишнім директором товариства Миколою Синьковичем. В рамках данного провадження слідчим суддею Центрального районного суду міста Миколаєва була арештована земля, якою розпоряджалася компанія. Зроблено це було з ціллю захистити інтереси компанії та зберегти ті земельні ділянки, які не встигли вивести з оренди Синькович та Андронов. Проте і це не зупинило Тарабріна. Синькович, вже будучи звільненим з займаної посади, уклав договір з адвокатом Анною Гапонець. Остання від імені «Украгро Траст» подає апеляційну скаргу на рішення суду щодо накладення арешту на землю.

Для вирішення проблем, що склалися, долучився миколаївський бізнесмен Артур Кохлікян. Він став одним із засновників «Укртранс Агро» та тимчасово виконуючим обов’язки директора компанії. Від його імені було направлено до Апеляційного суду Миколаївської області заяву про відмову від цієї апеляції, так як адвокат Гапонець не має законних підстав представляти інтереси «Украгро Траст».

– Але суд приймає рішення відмовити Кохлікяну і не дозволяє бути присутнім на судовому засіданні, не бере до уваги його заяву про відмову від адвоката Гапонець і про відмову від апеляції. Складається враження, що суд зацікавлений у тому, щоб скасувати арешт та дати можливість групі осіб завершити злочинний задум, а саме лишити компанії основного ресурсу – землі. Насправді, дуже багато питань до державних органів, які, як нам здається, мають врегульовувати подібні ситуації. За ці два роки ми дізналися стільки інформації про особу Віталія Тарабріна, що в будь-якій іншій правовій державі він би вже давно відбував покарання. А в Україні можна і чужий врожай красти, і компанію довести до банкрутства, і техніку окупантів заправляти пальним на своїй базі. І нічого тобі за це не буде. Але ми не маємо наміру відступати і будемо захищати свої права до того моменту, поки не повернемо втрачене, – резюмував Рустам Джафарян.

Але Тарабрін і на цьому не зупиняється. Користуючись ситуацією, він збирає врожай зі 194 га землі, яка знаходиться у користуванні «Украгро Траст». На місце Рустам Джафарян викликає поліцію. Комбайни затримали, але слідчий суддя Центрального райсуду Миколаєва Іван Дірко відмовив в арешті техніки і її повернули Тарабріну. Наразі прокуратура подала апеляцію на це рішення, але суд її ще не розглянув. Розслідування кримінального провадження за фактом крадіжки врожаю зі 194 га продовжується.

Артур Кохлікян, коментуючи ситуацію, що склалася, з жалем констатує, що навіть війна не заважає Тарабріну творити беззаконня.