Нацсовет аннулировал лицензии телеканалов Ахметова

Украинский медиарегулятор аннулировал лицензии национальных телеканалов «Украина», «Украина24», «ДОНБАС», «Футбол 1/2/3», «НЛО», «Индиго».

Это решение представители Нацсовета приняли на заседании, сообщает «Укринформ».

«Эти аннулирования рассматриваются одним вопросом. В Нацсовет об аннулировании лицензий на вещание обратились ООО «ТРК «УКРАИНА», г. Киев (эфирное ТВ, логотип: «ДОНБАСС»), (эфирное ТВ, логотип: «УКРАИНА»), (спутниковое ТВ, логотип: «ФУТБОЛ 2») (комбинированное)), (спутниковое ТВ, логотип: «ФУТБОЛ 1» (комбинированное)), (спутниковое ТВ, логотип: «НЛО.TV»), (спутниковое ТВ, логотип: «УКРАИНА»), (спутниковое ТВ, логотип: « ФУТБОЛ 3» (комбинированное)), (НР № 00110-м от 13.05.2021) (спутниковое ТВ, логотип: «ДОНБАС»), (НР № 00249-м от 18.09.2014) (спутниковое ТВ, логотип: «Индиго.tv»), (НР № 00218-м от 30.08.2018) (многоканальное ТВ, логотип: «ДОНБАСС»), (НР № 00326-м от 25.08.2018) (многоканальное ТВ, логотип: «Индиго tv» (комбинированное)), (НР № 00219-м от 25.08.2018) (многоканальное ТВ, логотип: «НЛО.TV»), (НР № 00220-м от 25.08.2018) (многоканальное ТВ, логотип: «УКРАИНА»)», - сказал представитель Нацсовета Олег Черныш.

В то же время с заявлением об аннулировании лицензии на вещание обратился единственный в Украине провайдер программной услуги IPTV, OTT, который также представлял медиахолдинг Ахметова.

«Еще один представитель «Медиа Группы Украина» – это единственный наш лицензиат, который имел лицензию провайдера программной услуги IPTV, OTT – тоже обратился с заявлением об аннулировании лицензии (№ 00289)», – отметили во время заседания.

Как сообщалось ранее, медиахолдинг Рината Ахметова «Медиа Группа Украина» объединяет каналы «Украина», «Украина 24», «Футбол 1/2/3», «НЛО TV», «Индиго», мультимедийную платформу «Сегодня», «Новостную Группу Украина» и другие. Украинский олигарх 11 июля сообщил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса, отметив, что такое решение продиктовано законом против олигархов. За день до этого SCM официально объявила, что начинает процедуры прекращения выпуска печатных СМИ и аннулирования лицензий «Медиа Группы Украина». Речь идет о всех государственных лицензиях на вещание и на провайдера программной услуги, которые были получены МГУ от государства. Все активы МГУ остаются в её собственности.

Позже министр юстиции Денис Малюська заявил, что Ахметов больше не подпадает под «критерии олигарха».

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что сейчас под проверку на соответствие критериям, определенным законом про олигархов, может подпадать около 86 человек. Кто именно – он не озвучил.