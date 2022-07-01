«Если бы Мариуполь не оборонялся, противник был где-то под Одессой»: Командир 36-ой ОБрМП рассказал о роли бригады в сдерживании врага на юге Украины

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Виктор Сикоза в интервью рассказал про сдерживания врага на юге Украины, а также личный взгляд на войну, переживания за личный состав и главную цель.

Об этом сообщает 36 ОБрМП в своем Facebook.

Сикоза сравнил войну с лакмусовой бумагой, которая показывает истинное лицо человека. По его словам, война определяет людей, которые являются настоящими патриотами своей страны - такими можно считать и военнослужащих 36-ой бригады.

- Кто бы что ни говорил о 36-й бригаде морской пехоты, но бригада продолжает выполнять боевое задание и выполняет его довольно успешно. Морская пехота это не профессия, это стиль жизни.

Командир вспомнил, как осенью 2014 года морские пехотинцы оказались в пригороде Мариуполя. Сам Сикоза в среднем по 8-9 месяцев ежегодно проводил в Мариуполе.

- Это (Мариуполь, - ПН) для меня тоже болезненная и личная тема, потому что это место я тоже считаю родным.

Виктор Сикоза рассказал, что утро 24 февраля началось с доклада дежурного на командном пункте. В докладе сказали, что в Украине начались массовые ракетно-артиллерийские обстрелы и российская армия зашла из оккупированного Крыма в Херсонскую область. В это время батальон под руководством Сикозы взял на себя один из самых сильных ударов по сдерживанию противника.

- Батальон достойно это выдержал, к сожалению, понес потери, но задачу свою выполнил: приостановил колонну орды на наши земли. Никто не сложил руки, не имел пониженного настроения, не пытался бежать назад, а наоборот дали бой. Это время позволило 59-й отдельной мотопехотной бригаде и остальным подразделениям и группировкам, которые находились на границе с Крымом, мобилизоваться, немного выиграть время, занять свои военные позиции и более масштабно встречать врага.

Известно, что воины 36-й бригады стояли на обороне Мариуполя. В середине марта командиру удалость доставить в почти окруженный Мариуполь личный состав, боеприпасы и гуманитарную помощь.

- Я сумел доставить в 36-ю бригаду примерно 650 военнослужащих, 4 машины с боеприпасами и 2 машины с гуманитарной помощью для батальона морской пехоты. Когда двигались колонной нас два или три раза обстреляли, он без потерь доставил колонну, передал людей и боеприпасы.

Сикоза убежден, что именно оборона Мариуполя помогла ВСУ добиться успеха. По словам командира, в марте 2022 года Мариуполь сковывал действия примерно пяти механизированных бригад, танкового пункта, двух бригад спецназа. Также был задействован большой ресурс в тактической авиации. Мариуполь дал возможность перегруппироваться другим частям и нарастить силу.

- И там за оборону Николаева вопрос даже не стоял бы. Если бы та вся орда, которая была в Мариуполе, пошла бы по этому коридору, через Мелитополь и Херсон, я считаю, что в Николаеве было бы плохо. Он прикрыл весь юг и часть центральной Украины, да.

По словам Виктора Сикозы, враг хорошо оснащен боеприпасами, однако на вооружении преимущественно старая техника поэтому и та скоро приходит в негодность. Командир подчеркнул, что противник действует линейно, поэтому все его будущие действия можно просчитать на несколько шагов вперед.

- Враг есть враг. Боеприпасов, что у дурака фантиков, это аналоги советской техники, которая не была на вооружении. Я знаю, что там уже пошли проблемы с танками, БМП 3-4 поколения. Это говорит, что свою работу мы делаем правильно, несмотря на превосходящие силы противника. Они хотят полностью получить контроль над всем Черным морем. Но, к сожалению, для них и к счастью для нас, у них ничего не получается. Это уже мы получили и я думаю, что мы это продемонстрировали всему миру, что здесь не так боятся российскую федерацию, просто нужно брать и делать, и тогда все у нас будет хорошо. Поддержка колоссальна и она уже приносит свои плоды. Как только киборцы появились в ВСУ, в России сразу началась истерика: боятся, все хотят домой.

Командир бригады сказал, что самое сложное для него - это переживание за здоровье и жизнь личного состава.

- Это самое больное бремя, которое может нести на себе командир.

Сикоза рассказал, что за пять обменов на родину вернулись 61 военнослужащий 36-й бригады, однако руководство продолжит «делать все и даже больше, чтобы вернуть всех наших ребят из плена».

Командир бригады является уроженцем Херсона, поэтому главная мотивация для него - освобождение своей территории.

- Мой город сейчас находится под оккупацией, это мотивация. Мотивирует то, что многие мои близкие товарищи находятся в плену и если мы не будем иметь какого-нибудь обменного фонда - то мы не сможем вернуть наших ребят. Это тоже мотивирует. Стимулируйте внутренние силы, немного терпения, подождите и скоро мы всех обязательно вернем обратно, мы очень по всем вам соскучились.

Главной целью для Виктора Сикозы является возвращения Крымского полуострова под контроль Украины.