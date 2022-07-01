Боевики «ДНР» признают, что ВСУ развеяли миф о «непобедимой армии россии»

Террорист из так называемой «ДНР», который сейчас находится с оккупационными войсками рф неподалеку от Изюма на Харьковщине признает, что российскую армию незаслуженно называют «второй армией мира».

Об этом о рассказал в телефоном разговоре, сообщает СБУ.

«Я говорю, что хохлам нужно еще и памятник поставить: они развеяли миф о непобедимой российской армии. Российская армия оказалась - так вот» - признает террорист.

Кроме того, он жалуется на снижение активности от военного и политического руководства рф.

«А то смотрю: что-то путин сдох уже, по-моему. То ли резервы закончились, то-ли еще что-то. Я так понял, воевать уже никто не хочет. Я вообще за россиян говорю: они сливаются уже. Они за нас («Л/ДНР», - ред.) все повесили, а сами сливаются», - говорит он.

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